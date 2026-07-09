Με την Τζένιφερ Λόπεζ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί η Αθηνά Οικονομάκου στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού με τη γνωστή ηθοποιό να βγάζει μια selfie με τη Λατίνα σταρ.

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε χθες Πέμπτη (9/7) στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27.

Την ίδια επίδειξη μόδας παρακολούθησε και η Τζένιφερ Λόπεζ από την πρώτη σειρά.

Στο προφίλ της στο Instagram η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε τη selfie που τράβηξαν μαζί, έγραψε «τσιμπήστε με» και τα κολακευτικά σχόλια και για τις δύο, αλλά κυρίως για την Ελληνίδα ηθοποιό έπεσαν «βροχή».

Τζένιφερ Λόπεζ και Αθηνά Οικονομάκου | @athinao1konomakou - Instagram