Με την Τζένιφερ Λόπεζ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί η Αθηνά Οικονομάκου στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού με τη γνωστή ηθοποιό να βγάζει μια selfie με τη Λατίνα σταρ.
Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε χθες Πέμπτη (9/7) στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27.
Την ίδια επίδειξη μόδας παρακολούθησε και η Τζένιφερ Λόπεζ από την πρώτη σειρά.
Στο προφίλ της στο Instagram η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε τη selfie που τράβηξαν μαζί, έγραψε «τσιμπήστε με» και τα κολακευτικά σχόλια και για τις δύο, αλλά κυρίως για την Ελληνίδα ηθοποιό έπεσαν «βροχή».
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