Μια ακρίδα έκανε μια απρόσμενη... special guest εμφάνιση στην παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» χθες Τετάρτη (8/7) βράδυ στο Κιλκίς με αποτέλεσμα η παράσταση να διακοπεί για μερικά λεπτά, αλλά κάτι μας λέει ότι οι θεατές δεν χαλάστηκαν καθόλου.
Σε βίντεο που ανέβασε το Θέατρο Άλφα στη σελίδα του στο Facebook βλέπουμε τον Τάσο Ιορδανίδη να επιχειρεί να απομακρύνει την ακρίδα από τη σκηνή προκειμένου να συνεχίσουν, μιας και η Θάλεια Ματίκα έδειχνε να έχει τρομάξει.
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«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία», είναι μόνο μία από τις απολαυστικές ατάκες που είπε ο γνωστός ηθοποιός όσο συνδύαζε «επιχείρηση απομάκρυνσης ακρίδας» με αυτοσχεδιασμό με το κοινό να έχει λυθεί στα γέλια.
«Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία.», είπε ακόμα ο Τάσος Ιορδανίδης και το βίντεο που ακολουθεί αξίζει να το δείτε!
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