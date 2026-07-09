Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά τη Bonnie Tyler με μια σπάνια φωτογραφία τους από το παρελθόν

Το εμβληματικό «Total Eclipse of the Heart» σίγησε για πάντα, αλλά η μνήμη της Μπόνι Τάιλερ παραμένει ζωντανή μέσα από τις στιγμές που μοιράστηκε με συναδέλφους της σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας σε ηλικία 75 ετών σκόρπισε θλίψη στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο, με την Άντζελα Δημητρίου να επιλέγει έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για να την αποχαιρετήσει.



Instagram / @angeladimitriou_official

Η «Lady» του λαϊκού τραγουδιού, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο που μεταφέρει τον χρόνο πίσω. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, οι δύο γυναίκες, έχοντας διαγράψει η καθεμία τη δική της ξεχωριστή πορεία, ποζάρουν αγκαλιασμένες, χαμογελαστές και γεμάτες ενέργεια.

Η εικόνα, που πιθανότατα προέρχεται από παλαιότερη επίσκεψη της Τάιλερ στην Ελλάδα και τη συνάντησή τους σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η Ελληνίδα τραγουδίστρια, είναι μια αυθόρμητη αποτύπωση μιας μουσικής «συνύπαρξης» δύο κόσμων που, έστω και για λίγο, ενώθηκαν κάτω από τα φώτα της σκηνής.

Με απόλυτο σεβασμό στο μέγεθος της διεθνούς σταρ, η Άντζελα Δημητρίου συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα: «RIP τεράστια Bonnie Tyler», συνοδευόμενο από ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.