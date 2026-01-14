ΑΕΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ σήμερα (14/01) στην Opap Arena για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές την τρέχουσα σεζόν με την Ένωση να έχει επικρατήσει και στις τρεις, ενώ στα τελευταία δέκα παιχνίδια που αντιμετώπισε τον ΟΦΗ μετράει 8 νίκες και 2 ήττες.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για τρίτη φορά στον θεσμό και πρώτη μετά από 34 χρόνια σε νοκ άουτ παιχνίδι. Το 1991 στη φάση των «16» είχαν προκριθεί οι Κρητικοί, ενώ το 1992 στη φάση των «8» η ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει ηττηθεί σε μονό προημιτελικό στην έδρα της μόνο δύο φορές σε ολόκληρη την ιστορία της: Το 1957 από τον Ολυμπιακό και το 1967 από τον Παναθηναϊκό. Ελλάδας, περισσότερους από κάθε άλλον σύγχρονο ποδοσφαιριστή, κατέχοντας έτσι ένα μοναδικό ρεκόρ.

Από την άλλη ο ΟΦΗ παίζει για τρίτη διαδοχική σεζόν στα προημιτελικά. Από το 1986 ως το 1993 έφτασε οκτώ διαδοχικές σεζόν σε αυτή τη φάση, ενώ την καλύτερη του πορεία την διέγραψε πέρσι όταν έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με σκορ 0-2.

Προημιτελική φάση:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Άρης

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον νικητή του Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του Λεβαδειακός - Κηφισιά με τον νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό