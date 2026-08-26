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ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Champions League

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

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Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ | Eurokinissi
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Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (26/8, 22:00, Live από το Gazzetta) την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση, αν και ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα στη Σόφια, δεν κατάφερε να επιβληθεί επί της Λέφσκι και να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, με τις δύο ομάδες να μένουν στη λευκή ισοπαλία.

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