Συγκινεί η Καίτη Γαρμπή με το αντίο της στον Δημήτρη Κόκοτα: «Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών και η Καίτη Γαρμπή, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του, θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από ανάρτησή της στα social media.

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Σε story της στο Instagram με μαύρο φόντο η Καίτη Γαρμπή αναφέρθηκε στη μάχη που έδινε τα τελευταία 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας μετά το σοβαρό έμφραγμα και την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί στις πρόβες του Just The Two Of Us την άνοιξη του 2024.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε.

Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

Το «αντίο» της Καίτης Γαρμπή για τον Δημήτρη Κόκοτα | @kaitigarbi - Instagram