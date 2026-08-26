Ντόλι Πάρτον: Η αιτία θανάτου της βασίλισσας της κάντρι και το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο

Η Ντόλι Πάρτον, μια από τις πιο πρωτοποριακές και επιφανείς μουσικούς της κάντρι, με μια καριέρα που απλώνεται σε έξι δεκαετίες και την εκτόξευσε στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών.

Όπως αποκαλύφθηκε στο CBS News, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ νοσηλευόταν στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής ασφαλείας της θείας του, ανακοίνωσε τον θάνατό της σε ένα προηχογραφημένο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ντόλι Πάρτον - Η σημαντική φιλανθρωπική της δράση

Ο κύριος φιλανθρωπικός οργανισμός της Ντόλι Πάρτον είναι το Ίδρυμα «The Dollywood Foundation», με πιο γνωστό πρόγραμμά του τη Dolly Parton's Imagination Library.

Πρόκειται για μια διεθνή βιβλιοθήκη, που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε εκατομμύρια παιδιά ενισχύοντας την μόρφωση τους.

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Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα που φέρει το όνομά της δημιουργήθηκε το 1988 από την ίδια την Ντόλι Πάρτον στο Τενεσί, αρχικά με στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής (δηλαδή της εγκατάλειψης του σχολείου) στις ΗΠΑ.

Πέντε χρόνια μετά, το 1995 η τραγουδίστρια συνθέτης και καλλιτέχνης ίδρυσε τη Dolly Parton's Imagination Library, ένα πρόγραμμα που στέλνει δωρεάν βιβλία κάθε μήνα σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Η Ντόλυ Πάρτον ξεκίνησε τη συγκεκριμένη δράση επειδή ο πατέρας της δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Θέλησε λοιπόν με την βιβλιοθήκη να προσελκύσει τα παιδιά στη μάθηση από μικρή ηλικία.

Η δράση του ιδρύματος και η προσφορά των δωρεάν βιβλίων από την βιβλιοθήκη εκτείνεται πέρα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες χώρες, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν και να μην εγκαταλείψουν την εκπαίδευση.

Το ίδρυμα Dollywood προσφέρει επίσης βοήθεια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όταν συμβαίνει κάποια φυσική καταστροφή, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες ή τυφώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά το 2016 στήριξε τις οικογένειες που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές στις ΗΠΑ.