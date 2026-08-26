Η ομιλία του Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, το μασάζ με τα διυλιστήρια και οι ανησυχίες ενός κορυφαίου υπουργού

Αυτές τις μέρες που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει αρκετό χρόνο, περιορίζοντας τα ραντεβού του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασχολείται με την ομιλία του για τη ΔΕΘ, μεγάλο μέρος της οποίας γράφει ο ίδιος. Έχει συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο -και χθες βρέθηκαν στο Μαξίμου μετά τον πρωινό καφέ ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς- αλλά και με τους στενούς του συνεργάτες για το επικοινωνιακό σκέλος της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Παράλληλα προετοιμάζεται και για την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου της άλλης Κυριακής.

Μασάζ με τα διυλιστήρια για την επιδότηση

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί η στήριξη και η επιδότηση στην αντλία για τη βενζίνη και το Diesel κίνησης και για τον Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η κρατική επιδότηση, όμως για να διαμορφωθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα, θα πρέπει να συνεισφέρουν και τα διυλιστήρια που αυτή τη στιγμή έχουν βάλει πλάτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με απευθείας επιδότηση στην πηγή. Μου λένε ότι η συνεννόηση δεν έχει ακόμα κλειδώσει, αλλά θα επιχειρηθεί από μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή στήριξη ενόψει ενός δύσκολου φθινοπώρου.

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Οι ανησυχίες ενός υπουργού

Συνομιλούσα χθες (25/06)με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος έχει αρκετές ανησυχίες που εκτείνονται πέραν του χαρτοφυλακίου του. Βρήκα τον άνθρωπο προβληματισμένο, όχι μόνο λόγω των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που ζορίζουν και την ελληνική οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και για την προοπτική οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Ποιος θα θυμάται τον Μάιο τα μέτρα της ΔΕΘ;», μου είπε εμφανώς προβληματισμένος. Ήταν άλλωστε εκ των βασικών εισηγητών της άποψης ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να πάει σε κάλπες το φθινόπωρο.

Ο Σαμαράς δεν βιάζεται

Μπορεί να κυκλοφορούν στην πιάτσα διάφορες πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιταχύνει τον σχεδιασμό του και πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος τον Σεπτέμβριο, φαίνεται όμως ότι ο πρώην πρωθυπουργός που είναι πολιτικά έμπειρος δεν πρόκειται να βιαστεί. Αντιλαμβανόμενος ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές στο τέλος της άνοιξης προφανώς και οργανώνεται, συνεχίζοντας τις επαφές και τα τηλεφωνήματα για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του, αλλά και για την επίλυση πρακτικών εκκρεμοτήτων που αφορούν τη λειτουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, όμως δεν πρόκειται να βιαστεί να μπει στην πολιτική κονίστρα. Άλλωστε οι παρεμβάσεις του παίζουν δυνατά με την προοπτική της δημιουργίας νέου κόμματος ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι θα περιμένει και την προκήρυξη των εκλογών, αλλά δε χρειάζεται και να βιαστεί τόσο.

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Το τάμα του Πλεύρη στον Πανορμίτη

Ένα προσωπικό τάμα στον Πανορμίτη της Σύμης έχει ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Κάθε καλοκαίρι τον επισκέπτεται, αφού κάνει πεζή την πορεία των άνω των 20 χιλιομέτρων που απαιτείται μέχρι το ιστορικό μοναστήρι. Ξεκινάει νωρίς το πρωί, όσο ακόμα η ζέστη δεν είναι ανυπόφορη, και ως τις 10 το πρωί φτάνει εκεί για το ετήσιο προσκύνημα.

