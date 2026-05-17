ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατήρησε το επί μήνες αήττητο

Ο σκόρερ που είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ στη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο Φάληρο, ξαναχτύπησε απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ροντινέι, όμως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έδωσε την απάντηση.
Στο 72ο λεπτό του αγώνα, σε μια γιορτινή βραδιά για την ΑΕΚ, ο Ρότα έκλεψε ψηλά την μπάλα, αυτή κατέληξε στον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τζολάκη και ισοφάρισε σε 1-1.
Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έφτασε τα 10 γκολ σε 52 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα τη φετινή σεζόν.
