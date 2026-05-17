Μενού

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατήρησε το επί μήνες αήττητο

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 72ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη στο υπέροχο γκολ του Κοϊτά.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο σκόρερ που είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ στη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο Φάληρο, ξαναχτύπησε απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ροντινέι, όμως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έδωσε την απάντηση.

Στο 72ο λεπτό του αγώνα, σε μια γιορτινή βραδιά για την ΑΕΚ, ο Ρότα έκλεψε ψηλά την μπάλα, αυτή κατέληξε στον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τζολάκη και ισοφάρισε σε 1-1.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έφτασε τα 10 γκολ σε 52 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ