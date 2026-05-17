Μέχρι και 6.000 ευρώ: Αυτά είναι τα παλιά βινύλια «του πατέρα» που σήμερα κοστίζουν χρυσά

Μέσα σε κάποια παλιά κούτα που έχει ο πατέρας σου στην αποθήκη από τα νιάτα του ή σε κάποιο ξεχασμένο συρτάρι που μαζεύει όλη την «παλιατζούρα» που έχει κρατήσει από τα 70s και τα 80s. Σε αυτά τα σημεία πρέπει να ψάξεις για να ανακαλύψεις αν βρίσκονται στο σπίτι σου συλλεκτικά βινύλια που σήμερα κοστίζουν πολύ παραπάνω από την αρχική τους τιμή.

Αν και ο oldschool τρόπος να ακούς μουσική έχει επιστρέψει ξανά στη μόδα, καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα άτομα της Gen Z προμηθεύονται πικάπ και κλέβουν τους δίσκους των γονιών τους, αν εσένα σου αρκούν οι συνδρομητικές εφαρμογές στο κινητό για να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου τραγούδια, υπάρχουν δίσκοι που αν τους πουλούσες τώρα, θα έβγαζες χιλιάδες ευρώ.

Το περιοδικό Rocks Off αναφέρει ότι από το 2007, οι πωλήσεις βινυλίων βρίσκονται σε απότομη ανοδική πορεία, με αποκορύφωμα το 2022, όταν τα βινύλια ξεπέρασαν σε πωλήσεις τα CD για πρώτη φορά από το 1987.

Οι δημοπρασίες Potteries Auctions, όπως μεταδίδει το express.co.uk, αποκάλυψαν ποια βινύλια μπορούν να πουληθούν με τα περισσότερα χρήματα το 2026. Ανάμεσα τους βρίσκονται επτά δίσκοι που εκτιμώνται ότι μπορεί να πουληθούν μέχρι και 6.000 ευρώ.

Οι τιμές αυτές είναι εντελώς ενδεικτικές καθώς ανάλογα με την κατάσταση και την σπανιότητα των βινυλίων, μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν δραματικά.

Η λίστα των 7 βινυλίων που κοστίζουν μέχρι και χιλιάδες ευρώ

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Please Please Me (Black & Gold) το οποίο μπορεί να πουληθεί από 1.200 έως 6.000 ευρώ.

Το άλμπουμ των Beatles κυκλοφόρησε βιαστικά από την Parlophone το 1963, προκριμένου να αξιοποιηθεί η τεράστια επιτυχία του ομώνυμου κομματιού, το οποίο ήταν το δεύτερο single του συγκροτήματος και το πρώτο τους κομμάτι που έφτασε στο νούμερο ένα στα περισσότερα βρετανικά charts.

Ένα άλλο διάσημο άλμπουμ στη λίστα είναι το Ziggy Stardust του David Bowie, το οποίο μπορεί να πουληθεί από περίπου 60 – 4.130 ευρώ.

Αυτή είναι η πλήρης λίστα βινυλίων που θα μπορούσατε να πουλήσετε σε

The Beatles – Please Please Me (Black & Gold): περίπου 1.180 - 5.900 ευρώ

Pink Floyd – Dark Side of the Moon: περίπου 24 – 590 ευρώ

David Bowie – Ziggy Stardust: περίπου 60 – 4.130 ευρώ

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV: περίπου 35 – 2.360 ευρώ

Black Sabbath – Paranoid (Vertigo swirl): περίπου 120 – 1.770 ευρώ

Reggae (Trojan Records 7” Singles): περίπου 24 – 350 ευρώ

Punk (Sex Pistols, The Clash – πρώτα singles): περίπου 60 – 1.180 ευρώ