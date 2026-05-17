Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη για ένα Σαββατοκύριακο - Βρίσκεται μία ανάσα από την Ελλάδα

Καθώς οι τιμές των πτήσεων αυξάνονται στην Ευρώπη, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι ταξιδιώτες δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ να πάνε διακοπές.

Ωστόσο, νέα έρευνα από την Solo Female Travelers εντόπισε τα φθηνότερα μέρη όπου το κόστος ζωής είναι εξαιρετικά χαμηλό, για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, όπως γράφει η Express.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα που ελήφθησαν από το Numbeo για 49 ευρωπαϊκούς προορισμούς, εξαιρουμένων της Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου. Στη συνέχεια, υπολόγισαν ένα ημερήσιο «καλάθι» ατομικών δαπανών που καλύπτει έξι κατηγορίες.

Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη

Οι έξι κατηγορίες περιλάμβαναν

ένα οικονομικό γεύμα σε εστιατόριο, καφέ/καπουτσίνο, εμφιαλωμένο νερό (0,33 λίτρα)

τοπικές μεταφορές (με επιστροφή)

(με επιστροφή) εισιτήριο κινηματογράφου

ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης (ανά διανυκτέρευση)

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ένας μοναχικός ταξιδιώτης θα μπορούσε να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Μακεδονία με μόλις 52,38 ευρώ.

Τα Σκόπια είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, με πληθυσμό άνω των 500.000 κατοίκων. Η βαλκανική χώρα είναι περίκλειστη και συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια, την Αλβανία στα δυτικά, τη Βουλγαρία στα ανατολικά, το Κοσσυφοπέδιο στα βορειοδυτικά και τη Σερβία στα βόρεια.

Ένα γεύμα σε ένα οικονομικό εστιατόριο στα Σκόπια θα κόστιζε 6,51 €, ένας καπουτσίνο κανονικού μεγέθους θα κόστιζε 1,92 € και ένα μπουκάλι νερό 0,33 λίτρων θα κόστιζε 1,05 €.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου ένα σαββατοκύριακο για μοναχικούς ταξιδιώτες θα σας κοστίσει 54,66 ευρώ. Στη συνέχεια, ένα σαββατοκύριακο στη Μολδαβία θα σας κοστίσει λίγο περισσότερο, στα 54,93 ευρώ.

Τέλος, την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Σερβία, όπου ένα σαββατοκύριακο θα κοστίσει σε έναν μοναχικό ταξιδιώτη 61,65 ευρώ.