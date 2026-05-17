ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE από τη Ν. Φιλαδέλφεια στη φιέστα τίτλου

Η ώρα της στέψης για την ΑΕΚ που έχει κατακτήσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Απέναντί της ο Ολυμπιακός που θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μην χάσει τη 2η θέση. ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για 73η φορά με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Οι 65 είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (21 νίκες ΑΕΚ – 25 ισοπαλίες – 19 νίκες Ολυμπιακός) και οι επτά είναι τα Playoffs (2 νίκες ΑΕΚ – 1 ισοπαλία – 4 νίκες Ολυμπιακός).

Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, η ΑΕΚ έχει πάρει τη νίκη με 1-0 στο στάδιο Καραϊσκάκης στις 5 Απριλίου 2026 για την 1η αγωνιστική των Playoffs, ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2026 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Ολυμπιακός μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες.

Η βαθμολογία των πλέι οφ

1. ΑΕΚ 71
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51

