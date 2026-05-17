ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE από τη Ν. Φιλαδέλφεια στη φιέστα τίτλου

Η ώρα της στέψης για την ΑΕΚ που έχει κατακτήσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Απέναντί της ο Ολυμπιακός που θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μην χάσει τη 2η θέση. ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.
Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta.
ΑΕΚ - Ολυμπιακός LIVE
Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για 73η φορά με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Οι 65 είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (21 νίκες ΑΕΚ – 25 ισοπαλίες – 19 νίκες Ολυμπιακός) και οι επτά είναι τα Playoffs (2 νίκες ΑΕΚ – 1 ισοπαλία – 4 νίκες Ολυμπιακός).
Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, η ΑΕΚ έχει πάρει τη νίκη με 1-0 στο στάδιο Καραϊσκάκης στις 5 Απριλίου 2026 για την 1η αγωνιστική των Playoffs, ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2026 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Ολυμπιακός μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες.
Η βαθμολογία των πλέι οφ
1. ΑΕΚ 71
-------------------------
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51
- Μέχρι και 6.000 ευρώ: Αυτά είναι τα παλιά βινύλια «του πατέρα» που σήμερα κοστίζουν χρυσά
- Μοντέλο του OnlyFans συναντιέται τετ-α-τετ με θαυμαστή που της έδωσε 100 χιλ. ευρώ και φεύγει στο 5λεπτο
- Τι είναι τα «κεφαλάρια» και γιατί έχει βουίξει όλο το ελληνικό TikTok
- Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη για ένα Σαββατοκύριακο - Βρίσκεται μία ανάσα από την Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.