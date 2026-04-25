ΑΕΚ - Ολυμπιακός μπάσκετ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στο γήπεδο της ΑΕΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του ο πρώτος της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός απέναντι στην Ένωση που θέλει να τελειώσει στην 3η θέση, πριν από τα πλέι οφ. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Για την ΑΕΚ, ανάλογα με το τι θα έχει συμβεί την ίδια ώρα στο PAOK Sports Arena, θα κρίνει το αν θα μπει στα playoffs από την 3η ή την 4η θέση. Για να κρατήσει την 3η θα πρέπει είτε να νικήσει τον Ολυμπιακό, είτε να ηττηθεί ο ΠΑΟΚ από το Μαρούσι. Η «Ένωση» προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση επί του Πανιωνίου με την οποία έδωσε τέλος στο τρίτο, φετινό, σερί δύο ηττών της.

Το ερωτηματικό στο οποίο θα απαντήσει αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, είναι το αν θα κλείσει την κανονική περίοδο αήττητος. Έχοντας εξασφαλισμένη την πρωτιά μαζί με το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs, περνώντας από τη Sunel Arena θα κάνει το 22/22. Αν αυτό συμβεί, ο φετινός Ολυμπιακός θα γίνει η 5η ομάδα στην ιστορία της Stoiximan GBL. Είναι κάτι που έκανε δύο φορές (2010-11 και 2022-23) και άλλες δύο ο Παναθηναϊκός AKTOR (2017-18 και 2024-25).

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17

