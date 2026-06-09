H πιο cool λέξη που λέγαμε μικροί στη γειτονιά, τώρα μοιάζει γραφικότητα

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που λέγαμε στις γειτονιές των 90ς και τα ακούσαμε να καταγράφονται αργότερα στην απόλυτη σειρά αποτύπωση της 90s slang, το “Δέκα Λεπτά Κήρυγμα”. Μία από τις εκατοντάδες αυτές λέξεις έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη λέξη “τζαμάουα” που είμαι σίγουρος ότι τη θυμούνται όσοι και όσες είναι πάνω από 30. Δεν θα τη χρησιμοποιούν όμως ποτέ.

Αρχικά, να τονίσω ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι μέρος του λόγου είναι αυτή η λέξη, μιάς και την έχω ακούσει να χρησιμοποιείται τόσο ως επίρρημα «την έκανα τζαμάουα» αλλά και ως επίθετο «η φάση εδώ είναι τζαμάουα». Πιθανότατα το γεγονός ότι είναι άκλιτη στα ελληνικά να της δίνει αυτή την ευχέρεια να λειτουργεί ως επίρρημα αλλά και ως επίθετο.

Η σημασία της λέξης «τζαμάουα»

Η λέξη αυτή, που ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές της slang των 90ς (κάτι σαν το “ντελούλου” της εποχής), ουσιαστικά σήμαινε κάτι που είναι σωστό/ωραίο/τέλειο. Προφανώς η αρχική λέξη πρέπει να είναι η ρίζα της λέξης τζάμι.

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Πιθανότατα πρέπει να πάμε ακόμα πιο πίσω, ίσως στα 80ς ή ακόμα και πιο πίσω για να βρούμε τη λέξη τζάμι να χρησιμοποιείται με τη σημασία του «τέλειος», «καλός». Σε αρκετά λεξικά, η σημασία του τζάμι (ίσως και άκλιτο) ως κάτι τέλειου είναι μέσα στις σημασίες του λήμματος και ξέρουμε καλά ότι τα λεξικά συχνά αργούν αρκετά χρόνια ακολουθώντας τη slang.

Γιατί όμως να σημαίνει το τζάμι κάτι τέλειο;

Eurokinissi

Είναι πολύ πιθανό πάντως ότι η χρήση της λέξης «τζάμι» με αυτόν τον τρόπο έρχεται λόγω των ιδιοτήτων που έχει ένα τζάμι: Είναι λείο, συνήθως διάφανο, αστραφτερό και δεν βρίσκεις πάνω του την παραμικρή ατέλεια ή παραμόρφωση.

Σε αυτό το τζάμι, ήρθε λοιπόν και κόλλησε το επίθημα “-άουα” το οποίο αφενός δίνει μία εξωτική υφή στη λέξη και αφετέρου, ίσως σχετίζεται με το επιφώνημα θαυμασμού των αγγλικών wow, που είχε έρθει στα ελληνικά. Το επίθημα “-άουα” το βρίσκουμε και στην επίσης 90ς slang λέξη “γαμάουα” που ουσιαστικά σημαίνει το ίδιο.

Εκτός βέβαια από το «τζαμάουα», από τη λέξη τζάμι και τη σημασία της ως κάτι του τέλειου, προέκυψε και η λέξη «Τζαμάικα» και υπάρχουν αναφορές για το τζιτζί το οποίο όμως μάλλον έρχεται από τα τουρκικά και από το επίθετο cici που σημαίνει όμορφος.