Το απόκοσμο ελληνικό νησί που πρέπει να προλάβεις να επισκεφτείς πριν γεμίσει τουρίστες

Υπάρχει ένας αέρας, μάλλον αέρας γραφικότητας, που λέει διαρκώς πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα παλιά σε σχέση με πώς είναι σήμερα. Ένα από τα κατεξοχήν τέτοια πράγματα είναι η αθηναϊκή νύχτα και το ελληνικό καλοκαίρι. Το θέμα βέβαια είναι ότι παρά τους τόνους γραφικότητας, δεν είναι ακριβώς ψέμα αυτό.

Πράγματι το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα: Καλύτεροι και πιο έμπειροι επαγγελματίες, σχετικά καλύτερες υποδομές, σίγουρα πολύ πιο ποιοτική εστίαση (ιδίως στο κόμματι του φαγητού).Μάς λείπουν όμως ένα σωρό πράγματα και μας ενοχλούν άλλα τόσα.

Ένα εξ αυτών είναι φυσικά το κομμάτι της πολυκοσμίας. Με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί και οι τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό αλλά και ότι οι εν Ελλάδι τουρίστες παίρνουν όλο και περισσότερο άδειες μέσα στον Αύγουστο, μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα ελληνικά νησιά από την πολυκοσμία και όσα αυτή φέρνει μαζί της.

Αυτό προφανώς, το γνωρίζουμε πια, συμβαίνει στα πολύ τουριστικά νησιά. Η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος για παράδειγμα, βουλιάζουν με κόσμο κάθε καλοκαίρι. Ομολογουμένως αυτό είναι κάτι που το περιμένεις. Το θέμα είναι ότι η πολυκοσμία αυξάνεται όλο και περισσότερο και στα λεγόμενα νησιά που άλλοτε λειτουργούσαν ως ησυχαστήρια.

Τουρίστες στην Αμοργό | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

H διαφορετική Αμοργός που μπορεί να αλλάξει

Ένα από τα νησιά αυτά είναι η Αμοργός, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας συνολικά, που εκμεταλλευόταν κάπως τα κάπως τραχιά του τοπία αλλά και τη μάλλον μεγάλη απόσταση από τον Πειραιά, ώστε κρατούσε μία μαγική υφή για τους επισκέπτες της.

Από τις βόλτες στην ομορφότερη ίσως Χώρα νησιού του Αιγαίου, στις παραδοσιακές ταβέρνες στα οποία δεν θα βρεις τηγανητά κατεψυγμένα καλαμαράκια μέχρι το μοναστήρι, την Αγία Άννα και ένα σωρό άγνωστα μέρη που έμοιαζαν σχεδόν απόκοσμα.

Τον τελευταίο καιρό, η πυξίδα έχει αλλάξει. Το word of mouth που κράτησε κοντά στα 10 χρόνια για το πόσο μοναδική είναι η Αμοργός και η ατμόσφαιρα που αναδύει φέρνουν ολοένα και περισσότερους τουρίστες και τουρίστριες να επισκέπτονται το νησί. Όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένοι.

Μία ευκαιρία να επισκεφτείς ένα πανέμορφο νησί

Είναι πολύ πιθανόν, λοιπόν, μέσα στα επόμενα χρόνια η Αμοργός να χάσει τον χαρακτήρα που έχει μέχρι σήμερα. Όχι απαραίτητα προς το χειρότερο αλλά μάλλον προς το πιο «συμβατικό». Κι ας έχουν οι κάτοικοι του νησιού και οι επιχειρηματίες της περιοχής μία περηφάνια και μία πραγματική σύνδεση με τον τόπο τους.

Κάποιες φορές τα πράγματα μας υπερβαίνουν και άλλες μπορεί να πέσουμε θύματα της επιτυχίας μας. Ίσως, λοιπόν, να είναι μία καλή ευκαιρία τα επόμενα χρόνια να επισκεφτείς την Αμοργό, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, για να δεις έναν τόπο πανέμορφο που ακόμα δεν έχει μπει στην τουριστική βιομηχανία. Ας ελπίσουμε να καταφέρει να μην μπει ποτέ.