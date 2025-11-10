ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Προσωρινή διακοπή στο χάντμπολ, στα αποδυτήρια οι «ερυθρόλευκοι»

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική ήταν στο 13-12, όταν οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» αποχώρησαν από το γήπεδο καθώς οι φίλοι της Ένωσης άρχισαν να λένε υβριστικά συνθήματα. Αρχικά υπήρξαν ανακοινώσεις με συστάσεις για να σταματήσουν, αυτό δεν έγινε και οι Πειραιώτες αποφάσισαν να πάνε στα αποδυτήρια. Τα υβριστικά συνθήματα ήταν εναντίον το ίντερ των «ερυθρολεύκων», Σάββα Σάββα.
Οι «κιτρινόμαυροι» παίκτες πήγαν προς το μέρος των φίλων της ομάδας, προσπαθώντας να τους πείσουν να σταματήσουν. Αυτό δεν έγινε και έτσι οι διαιτητές αποφάσισαν την διακοπή με τους φιλοξενούμενους να έχουν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr
