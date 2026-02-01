ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην ALLWYN ARENA φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής στη Super League, εκεί που η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό με... έπαθλο την πρωτιά! Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Ολυμπιακός κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στις δύο περσινές αναμετρήσεις στην έδρα της ΑΕΚ, μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ, με 1-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και με 2-0 στη διαδικασία των Playoffs. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, πήρε τη νίκη με 2-0 στην αναμέτρησή τους για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό μετά το 6-0 της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης.

Αυτή η νίκη της ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδος είναι η μοναδική στα οκτώ τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων, σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, με τον Ολυμπιακό να μετρά επτά νίκες και στις πέντε τελευταίες να μην έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της για το πρωτάθλημα ήταν στις 31 Μαρτίου 2024 με 1-0, ενώ η τελευταία της επιτυχία σε αναμέτρηση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 με 3-2.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ. 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00

Η βαθμολογία της Super League

Ομάδα Αγ. Βαθμ. 1. ΑΕΚ 18 44 2. Ολυμπιακός 17 42 3. ΠΑΟΚ 17 41 4. Λεβαδειακός 18 35 5. Παναθηναϊκός 17 26 6. Άρης 19 25 7. Βόλος 19 25 8. ΟΦΗ 18 21 9. Κηφισιά 17 19 10. ΑΕΛ 19 19 11. Ατρόμητος 19 17 12. Παναιτωλικός 19 15 13. Αστέρας Τρ. 17 13 14. Πανσερραϊκός 18 8