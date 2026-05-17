ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ώρα της στέψης για την ΑΕΚ που έχει κατακτήσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Απέναντί της ο Ολυμπιακός που θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μην χάσει τη 2η θέση. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Ολυμπιακός θα κάνει σέντρα στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για 73η φορά με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Οι 65 είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος (21 νίκες ΑΕΚ – 25 ισοπαλίες – 19 νίκες Ολυμπιακός) και οι επτά είναι τα Playoffs (2 νίκες ΑΕΚ – 1 ισοπαλία – 4 νίκες Ολυμπιακός).
Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, η ΑΕΚ έχει πάρει τη νίκη με 1-0 στο στάδιο Καραϊσκάκης στις 5 Απριλίου 2026 για την 1η αγωνιστική των Playoffs, ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2026 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Ολυμπιακός μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες.
Η βαθμολογία των πλέι οφ
1. ΑΕΚ 71
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51
