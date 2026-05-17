«Πάλι κουβά»: Η όλα τα λεφτά πρώτη δήλωση του Akyla μετά τη λήξη του Τελικού της Eurovision 2026

Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με τη Βουλγαρία νικήτρια και την Ελλάδα να τερματίζει στη 10η θέση κόντρα σε όλα τα στοιχήματα που την τοποθετούσαν μεταξύ 2ης και 5ης θέσης, αλλά ο Akylas - παρά τη στενοχώρια του που δεν έκρυψε - έδωσε μια επική πρώτη δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Πάλι κουβά!», ξεκίνησε λέγοντας ο Akylas αποδεικνύοντας πως ακόμα και αν κάτι δεν μας βγαίνει όπως θα θέλαμε, το χιούμορ είναι το καλύτερο «όπλο» για να το «ξορκίσουμε».

«Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στεναχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω πραγματικά», πρόσθεσε ο Akylas και συνέχισε:

«Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό.

Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ».

«Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε. Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω.

Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα», είπε στο τέλος ο Akylas, ο οποίος ξεσήκωσε το Wiener Stadthalle με το Ferto και συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς.

Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν Ελλάδα και Akyla

Σαν Μαρίνο: 6

Εσθονία: 3

Ισραήλ: 5

Αυστραλία: 2

Σουηδία: 4

Αλβανία: 2

Κύπρος: 12

Μαυροβούνιο: 6

Αρμενία: 3

Μαυροβούνιο - 8

Λετονία: 1

Σερβία: 12

Μολδαβία: 8

Αυστρία: 1