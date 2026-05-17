Eurovision 2026: Πώς οι βαθμοί των επιτροπών κράτησαν χαμηλά τον Akyla και την Ελλάδα

Οι επιτροπές κράτησαν αρκετά χαμηλά τα φαβορί ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Στον τελικό της Eurovision 2026 είδαμε τα 12άρια να μοιράζονται σε χώρες που δεν περιμέναμε και να υπάρχει μεγάλη διασπορά των βαθμών.
Η Ελλάδα έκανε εκκίνηση παραμένοντας για πολύ ώρα στο 0 καθώς ανακοινώνονταν οι βαθμολογίες των εθνικών επιτροπών.
Οι πρώτοι 6 βαθμοί για το Ferto ήρθαν από το Σαν Μαρίνο, ενώ η Ελλάδα κατάφερε να αποσπάσει μόλις δύο 12άρια από τις επιτροπές, το ένα από την Κύπρο και το άλλο από τη Σερβία.
Τι βαθμούς έδωσαν οι επιτροπές στην Ελλάδα
- Σαν Μαρίνο - 6
- Εσθονία - 3
- Ισραήλ - 5
- Αυστραλία - 2
- Σουηδία - 4
- Αλβανία - 2
- Κύπρος - 12
- Μαυροβούνιο - 6
- Αρμενία - 3
- Μαυροβούνιο - 8
- Λετονία - 1
- Σερβία - 12
- Μολδαβία - 8
- Αυστρία - 1
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο televoting ο Akylas πήρε 147 βαθμούς.
