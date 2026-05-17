Eurovision 2026 - Τελικός: Νικήτρια η Βουλγαρία - Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Ολοκληρώθηκε ο Τελικός της Eurovision 2026. Νικήτρια η Βουλγαρία. Δέκατη η Ελλάδα με τον Akyla και 19η η Κύπρος.

Νίκος Εμμανουήλ
Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία | Corinne Cumming/EBU
Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με την εκρηκτική Dara που εκπροσώπησε φέτος τη Βουλγαρία να αναδεικνύεται η μεγάλη νικήτρια αφού ήρθε πρώτη με 516 βαθμούς. 

Δεύτερο βγήκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς και τρίτη η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto τερμάτισε στη 10η θέση με συνολικά 220 βαθμούς, εκ των οποίων οι 147 βαθμοί προήλθαν από την ψηφοφορία του κοινού και οι 73 από τις επιτροπές.

Η Κύπρος με την Antigoni και το Jalla τερμάτισε στην 19η θέση, έχοντας πάρει 34 βαθμούς από το κοινό και συγκεντρώνοντας συνολικά 75 βαθμούς.

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση των ψήφων του κοινού για την Ελλάδα
Eurovision 2026 Αποτελέσματα ψηφοφορίας κοινού - 20 στις 25 χώρες

Η Βουλγαρία βρισκόταν σχεδόν σταθερά στην 1η θέση ήδη από την αρχή της ανακοίνωσης των ψήφων των επιτροπών, ενώ το μεγάλο φαβορί Φινλανδία χρειάστηκε το 12άρι της Σουηδίας για να τρυπώσει στην τριάδα στην οποία, όμως, μπαινόβγαινε.

Εξίσου ψηλά κινούνταν και η Αυστραλία, η οποία είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται μετά τον Β' Ημιτελικό σκαρφαλώνοντας στη 2η και 3η θέση των στοιχημάτων, φλερτάροντας ακόμα και με την κορυφή.

Την πρωτιά τελικά διεκδίκησαν Βουλγαρία, Αυστραλία και Ισραήλ.

Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν Ελλάδα και Akyla

  • Σαν Μαρίνο - 6
  • Εσθονία - 3
  • Ισραήλ - 5
  • Αυστραλία - 2
  • Σουηδία - 4
  • Αλβανία - 2
  • Κύπρος - 12
  • Μαυροβούνιο - 6
  • Αρμενία - 3
  • Μαυροβούνιο - 8
  • Λετονία - 1
  • Σερβία - 12
  • Μολδαβία - 8
  • Αυστρία - 1
Eurovision 2026: Αποτελέσματα - Ψηφοφορία επιτροπών 10 στις 35 χώρες
Eurovision 2026: Αποτελέσματα - Ψηφοφορία επιτροπών 20 στις 35 χώρες
Eurovision 2026 Η κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των επιτροπών

Eurovision 2026: Οι χώρες που συμμετείχαν απόψε (16/5) στον Τελικό

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις 25 χώρες που έλαβαν μέρος απόψε (16/5) στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. 

Οι 20 προκρίθηκαν από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό, ενώ η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα και οι «Big 4» Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δεν συμμετείχαν στους δύο Ημιτελικούς αφού πέρασαν αυτόματα στον Τελικό.

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

