Eurovision 2026 - Τελικός: Νικήτρια η Βουλγαρία - Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με την εκρηκτική Dara που εκπροσώπησε φέτος τη Βουλγαρία να αναδεικνύεται η μεγάλη νικήτρια αφού ήρθε πρώτη με 516 βαθμούς.

Δεύτερο βγήκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς και τρίτη η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Σάρωσε επιτροπές και κοινό η Dara με το Bangaranga - Όσα έγιναν στον τελικό

Η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto τερμάτισε στη 10η θέση με συνολικά 220 βαθμούς, εκ των οποίων οι 147 βαθμοί προήλθαν από την ψηφοφορία του κοινού και οι 73 από τις επιτροπές.

Η Κύπρος με την Antigoni και το Jalla τερμάτισε στην 19η θέση, έχοντας πάρει 34 βαθμούς από το κοινό και συγκεντρώνοντας συνολικά 75 βαθμούς.

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση των ψήφων του κοινού για την Ελλάδα | Ertflix

Eurovision 2026 Αποτελέσματα ψηφοφορίας κοινού - 20 στις 25 χώρες | Erftlix

Η Βουλγαρία βρισκόταν σχεδόν σταθερά στην 1η θέση ήδη από την αρχή της ανακοίνωσης των ψήφων των επιτροπών, ενώ το μεγάλο φαβορί Φινλανδία χρειάστηκε το 12άρι της Σουηδίας για να τρυπώσει στην τριάδα στην οποία, όμως, μπαινόβγαινε.

Εξίσου ψηλά κινούνταν και η Αυστραλία, η οποία είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται μετά τον Β' Ημιτελικό σκαρφαλώνοντας στη 2η και 3η θέση των στοιχημάτων, φλερτάροντας ακόμα και με την κορυφή.

Την πρωτιά τελικά διεκδίκησαν Βουλγαρία, Αυστραλία και Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Ξεσήκωσε στάδιο και τηλεθεατές ο Akylas - Η εμφάνισή του στον Τελικό

Eurovision 2026: Οι χώρες που ψήφισαν Ελλάδα και Akyla

Σαν Μαρίνο - 6

Εσθονία - 3

Ισραήλ - 5

Αυστραλία - 2

Σουηδία - 4

Αλβανία - 2

Κύπρος - 12

Μαυροβούνιο - 6

Αρμενία - 3

Μαυροβούνιο - 8

Λετονία - 1

Σερβία - 12

Μολδαβία - 8

Αυστρία - 1

Eurovision 2026: Αποτελέσματα - Ψηφοφορία επιτροπών 10 στις 35 χώρες | Ertflix

Eurovision 2026: Αποτελέσματα - Ψηφοφορία επιτροπών 20 στις 35 χώρες | Ertflix

Eurovision 2026 Η κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των επιτροπών | Ertflix

Eurovision 2026: Οι χώρες που συμμετείχαν απόψε (16/5) στον Τελικό

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις 25 χώρες που έλαβαν μέρος απόψε (16/5) στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026.

Οι 20 προκρίθηκαν από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό, ενώ η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα και οι «Big 4» Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δεν συμμετείχαν στους δύο Ημιτελικούς αφού πέρασαν αυτόματα στον Τελικό.

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein