ΑΕΚ: Παλεύει για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας

Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να πουλήσει οριστικά τον Άντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι, καθώς έχει καταρχήν συμφωνία με τη μεξικανική ομάδα, ενώ ο 30χρονος Γάλλος φορ περνάει ιατρικά στη Μαδρίτη και παράλληλα δουλεύει για μια μεταγραφή λίγο πριν το deadline.
Η Ένωση είναι σε επαφές με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσεοπιθετικού, Ζοάο Μάριο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027.
