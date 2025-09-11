ΑΕΚ: Παλεύει για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας

Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να πουλήσει οριστικά τον Άντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι, καθώς έχει καταρχήν συμφωνία με τη μεξικανική ομάδα, ενώ ο 30χρονος Γάλλος φορ περνάει ιατρικά στη Μαδρίτη και παράλληλα δουλεύει για μια μεταγραφή λίγο πριν το deadline.

Η Ένωση είναι σε επαφές με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου μεσεοπιθετικού, Ζοάο Μάριο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027.

