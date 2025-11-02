Μενού

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0: Έψαξε μετά μανίας και βρήκε τη νίκη στην εκπνοή

Η ΑΕΚ έφτασε μετά από 7 ευκαιρίες για γκολ το 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό.

ΑΕΚ - Παναιτωλικός
ΑΕΚ - Παναιτωλικός | Eurokinissi // ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Η ΑΕΚ βρέθηκε... φάτσα με εντός έδρας γκέλα, αλλά τελικά λυτρωτής ήταν ο Πινέδα που σκόραρε στο 92' κι έδωσε τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού! «Βράζουν» στη Ένωση με τη διαιτησία για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς. Δοκάρι ο Ζοάο Μάριο.

