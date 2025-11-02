ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν απόψε - Το κανάλι του αγώνα

Μετά από τις δύο συνεχόμενες ήττες στα ισάριθμα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ αναζητά την επιστροφή στα θετική αποτελέσματα υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό το βράδυ της Κυριακής. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Όπως επισημαίνει το Gazzetta, οι απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό εντοπίζονται μεσοεπιθετικά. Ο τραυματίας Ζίνι, ο Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση και ο Γιόβιτς που λόγω των ενοχλήσεων θα επιστρέψει τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Παράλληλα ο Μάνταλος δηλώθηκε να εκτίσει τις κάρτες που συμπλήρωσε, ενώ μένει να φανεί αν ο Μουκουντί επανέλθει στην αποστολή καθώς ο Καμερουνέζος στόπερ προσπαθούσε να αφήσει οριστικά πίσω το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.