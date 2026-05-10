Με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1 (με ανατροπή) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από μία τριετία.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με το τέρμα του Τεττέη στο 62’, όμως η ΑΕΚ «γύρισε» το ματς με τα τέρματα των Ζίνι (72’) και Ζοάο Μάριο (90’+3’) και κατέκτησε το πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των Playoffs.

Ο Παναθηναϊκός προσέγγισε πρώτος την περιοχή της ΑΕΚ και μόλις στο 6ο λεπτό είχε σπουδαία ευκαιρία με τον Παντελίδη. Ο Κυριακόπουλος γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, με τον Παντελίδη να κάνει ο κοντρόλ και να σουτάρει μεμιάς, αλλά να μην αιφνιδιάζει τον Στρακόσια που είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ «απάντησε» με το πλασέ του Κοϊτά απ’ το όριο της περιοχής, όμως ο Λαφόν έκανε μια τρομερή επέμβαση στη γωνία του κρατώντας το «μηδέν».

Στο 11’ ο Τεττέη ταλαιπώρησε την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 28’ ο Λαφόν έδειξε καλά αντανακλαστικά στην προσπάθεια του Πινέδα.

Ο Τεττέη είχε άλλη μία τελική στο 32’ με την κίνηση που έκανε κατά μέτωπο πλασάροντας άουτ, αν και είχε επιλογές δεξιά κι αριστερά του για να «σπάσει» την μπάλα.

Στο 39’ ο Κοντούρης έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ από τα 30 μέτρα με τον Στρακόσια να κάνει τρομερή επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 45’+1’ η ΑΕΚ σκόραρε με τον Βάργκα, χωρίς, ωστόσο να μετρήσει το γκολ του Ούγγρου. Ο β’ βοηθός έδειξε οφσάιντ, το οποίο επιβεβαιώθηκε κι απ’ τον έλεγχο του VAR με το ημί-αυτόματο οφσάιντ να δείχνει πως ο επιθετικός της ΑΕΚ ήταν... εκατοστά πιο μπροστά απ’ τον Καλάμπρια κι ακάλυπτος.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει πολύ συμπαγή εικόνα και στο 63’ άνοιξε το σκορ. Από καταπληκτική ενέργεια του Παντελίδη από τα δεξιά και πάσα προς τον Αντίνο σε δεύτερο χρόνο, ο Τσέριν έπιασε ένα τρομερό πλασέ στη συμβολή των δοκών κι ο Τεττέη στην επαναφορά με το κεφάλι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Η ΑΕΚ έβγαλε γρήγορα «αντίδραση» και στο 72’ έφερε το ματς στα ίσα με τον Ζίνι, ο οποίος είχε περάσει στο γήπεδο στο 66’. Σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή των «πράσινων» η μπάλα κατέληξε στον νεαρό φορ της ΑΕΚ που με ένα τρομερά δυνατό σουτ, έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Τρία λεπτά αργότερα (75’) ο Ζίνι είχε ένα πλασέ στο δοκάρι, έπειτα από πολύ άστοχη έξοδο του Λαφόν, ενώ στο 85’ ο Πάντοβιτς δε ν μπόρεσε να δώσει σωστά την μπάλα την τελευταία στιγμή προς τον Τζούριτσιτς.

Στο 89’ ο Λαφόν έκανε καταπληκτική διπλή επέμβαση πάνω στον Γιόβιτς κι αμέσως μετά πάνω στον Ρότα, διατηρώντας το σκορ στο 1-1.

Στο 90’+3’ ο Ζοάο Μάριο έπειτα από ασίστ του Γιόβιτς, έκανε το 2-1 για την ΑΕΚ και της χάρισε τον τίτλο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: 18’ Μουκουντί, 34’ Ρέλβας, 63’ Στρακόσια, Πινέδα 85’ - 42’ Καλάμπρια, 61’ Τεττέη, 81’ Λαφόν

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν (86’ Μάνταλος), Πινέδα, Κοϊτά (86’ Ζοάο Μάριο), Περέιρα (66’ Περέιρα), Βάργκα, Γιόβιτς (90’+5’ Λιούμπισιτς)..

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (73’ Σιώπης), Παντελίδης (73’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (84’ Τζούριτσιτς), Αντίνο, Τεττέη (84’ Πάντοβιτς).