Κάρλος Κάιζερ: Ο μεγαλύτερος απατεώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο (Carlos Henrique Raposo) έγινε γνωστός παγκοσμίως με το προσωνύμιο «Κάιζερ», λόγω της εμφανισιακής του ομοιότητας με τον θρυλικό Φραντς Μπεκενμπάουερ. Εκεί όμως τελειώνει και κάθε σχέση του με το πραγματικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, παρότι για χρόνια κατάφερε να ξεγελάσει διοικήσεις, προπονητές και πιθανότατα ακόμη και οπαδούς.

Γεννημένος τον Απρίλιο του 1963 στο Ρίο Πάρντο της Βραζιλίας, κατάφερε από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι και τις αρχές του ’90 να πείσει αρκετές ομάδες ότι ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το πώς ακριβώς το έκανε θα το δούμε στη συνέχεια. Για το αποτέλεσμα, αρκεί μια ματιά στη Wikipedia: παρά τα συμβόλαια που υπέγραψε σε τόσους συλλόγους, οι επίσημες συμμετοχές του είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Το σχέδιο που τον κράτησε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Ο Κάιζερ γνώριζε από νωρίς ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα αγωνιστικά προσόντα. Είχε όμως κάτι άλλο: εξαιρετικές κοινωνικές δεξιότητες και πρόσβαση σε πρόσωπα με επιρροή.

Στα νυχτερινά στέκια του Ρίο ντε Ζανέιρο συνδέθηκε φιλικά με αστέρες όπως οι Ρενάτο, Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες και Ρικάρντο Ρότσα. Μέσω αυτών προσέγγιζε παράγοντες και μάνατζερ, εκμεταλλευόμενος μια εποχή όπου οι μεταγραφές βασίζονταν κυρίως σε προσωπικές συστάσεις και όχι σε βίντεο ή στατιστικά δεδομένα.

Η μέθοδός του ήταν σχεδόν πάντα η ίδια. Αρχικά ζητούσε χρόνο για ατομική προπόνηση λόγω κακής φυσικής κατάστασης και, όταν πλησίαζε η στιγμή να συμμετάσχει σε κανονικές προπονήσεις, επικαλούνταν μυϊκό τραυματισμό.

Σύμφωνα με διάφορες αφηγήσεις, φέρεται να πλήρωνε νεαρούς παίκτες ώστε να τον χτυπήσουν ελαφρά στην προπόνηση, ενώ συνεργάτης του οδοντίατρος του παρείχε πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις. Την εποχή εκείνη, η απουσία εξελιγμένων διαγνωστικών μέσων έκανε δύσκολη την επαλήθευση των τραυματισμών του.

Κάρλος Κάιζερ: Οι ομάδες από τις οποίες πέρασε

Στη Βραζιλία, ο Κάιζερ πέρασε από ιστορικούς συλλόγους όπως οι Μποταφόγκο, Φλαμένγκο, Φλουμινένσε και Βάσκο Ντα Γκάμα.

Εκτός συνόρων, πέρασε από την Πουέμπλα και έφτασε μέχρι τη Γαλλία για λογαριασμό της Αζαξιό. Αν και ο ίδιος υποστήριζε ότι αγωνίστηκε σε περίπου 20 παιχνίδια στη Γαλλία, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν.

Η επική αποβολή στην Μπάνγκου

Η πιο χαρακτηριστική ιστορία της καριέρας του συνέβη στην Μπάνγκου. Όταν ο πρόεδρος της ομάδας τού ζήτησε να περάσει ως αλλαγή σε αγώνα, ο Κάιζερ -φοβούμενος ότι θα αποκαλυφθεί- προκάλεσε ένταση με οπαδούς πριν καν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής τον απέβαλε άμεσα και εκείνος κατάφερε να πείσει τη διοίκηση ότι αντέδρασε για να υπερασπιστεί την τιμή του συλλόγου. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να αποφύγει την έκθεση, αλλά και να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Το «κόλπο» με τα τηλέφωνα

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Κάιζερ χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο -σπάνιο και πανάκριβο αντικείμενο για την εποχή- και προσποιούνταν ότι συνομιλούσε στα αγγλικά με ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Το τέχνασμα κατέρρευσε όταν γιατρός ομάδας, που γνώριζε άπταιστα αγγλικά, αντιλήφθηκε ότι ο Κάιζερ μιλούσε ασυναρτησίες και ότι η συσκευή ήταν στην πραγματικότητα παιδικό πλαστικό παιχνίδι.

Ο «μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που δεν έπαιξε ποτέ»

Παρά την απάτη που τον ακολούθησε σε όλη του την πορεία, αρκετοί πρώην συμπαίκτες του μιλούν μέχρι σήμερα με συμπάθεια για εκείνον. Ο Μπεμπέτο είχε δηλώσει ότι ο Κάιζερ μπορούσε να πείσει τους πάντες μόνο με τον τρόπο που μιλούσε.

Σήμερα, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο εργάζεται ως personal trainer και συχνά αφηγείται δημόσια την ιστορία της ζωής του. Το 2018 η υπόθεσή του έγινε ντοκιμαντέρ με τίτλο Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football, καταγράφοντας μία από τις πιο απίθανες ιστορίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.