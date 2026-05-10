Η πιο επική φωτογραφία από τους Metallica τελικά είναι fake

Μπορεί στη χθεσινή sold out συναυλία των Metallica να έδωσαν το παρών περισσότεροι από 80.000 θεατές, μεταξύ των οποίων και πολλοί επώνυμοι, όμως, ο Στέλιος Πέτσας και η Σοφία Βούλτεψη δεν ήταν ανάμεσά τους.

Και μάλιστα, χρειάστηκε ο πρώην υπουργός να το διευκρινίσει μέσα από story στο προφίλ του στο Instagram αφού νωρίτερα μια επική φωτογραφία που απεικόνιζε τον ίδιο και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο ΟΑΚΑ με μπλουζάκια Metallica είχε γίνει viral, κάνοντας τον γύρο του Διαδικτύου και των social media, ενώ είχε δημοσιευτεί και σε κάποια ενημερωτικά sites.

«Fake news! Αγαπητοί fans των Metallica δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΟΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα.

Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν, διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done», έγραψε ο Στέλιος Πέτσας, δείχνοντας screenshots από τίτλους άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και κάνοντας tag τη Σοφία Βούλτεψη.

