Μενού

Μεθυσμένος ο δράστης που πυροβόλησε τη γυναίκα στις Τζιτζιφιές: Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο λαιμό

Υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να ήταν ο δράστης που πυροβόλησε εργαζόμενη σε μπαρ, στις Τζιτζιφιές το πρωί της Κυριακής. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται η γυναίκα.

Reader symbol
Newsroom
τζιτζιφιές
Γυναίκα τραυματίας από πυροβολισμούς στις Τζιτζιφιές | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς σήμερα το πρωί (10/5) στις Τζιτζιφιές.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από μπαρ όπου εργαζόταν το θύμα. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Η γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο, φέρει σοβαρά τραύματα στο λαιμό. 

Όπως εποσημαίνει η ΕΡΤ, το όπλο ήταν ημιαυτόματο, τύπου uzi. Αφού βγήκε από το κατάστημα φέρεται να πυροβόλησε και στην πινακίδα του μπαρ. 

Η αστυνομία, αμέσως έσπευσε στο σημείο όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ