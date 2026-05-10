Μεθυσμένος ο δράστης που πυροβόλησε τη γυναίκα στις Τζιτζιφιές: Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο λαιμό

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς σήμερα το πρωί (10/5) στις Τζιτζιφιές.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από μπαρ όπου εργαζόταν το θύμα. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο, φέρει σοβαρά τραύματα στο λαιμό.
Όπως εποσημαίνει η ΕΡΤ, το όπλο ήταν ημιαυτόματο, τύπου uzi. Αφού βγήκε από το κατάστημα φέρεται να πυροβόλησε και στην πινακίδα του μπαρ.
Η αστυνομία, αμέσως έσπευσε στο σημείο όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.
