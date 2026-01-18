Μενού

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0: Εξωπραγματικός Γιόβιτς, ιστορική «τεσσάρα»

Ο εκπληκτικός Λούκα Γιόβιτς έκανε καρέ χωρίς πέναλτι και η τούρμπο στο β' μέρος ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό.

Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός | EUROKINISSI
Μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο, ο... εξωπραγματικός εκτελεστής Γιόβιτς έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Ο Σέρβος φορ με τέσσερα γκολ έκανε θραύση απέναντι στην πράσινη άμυνα, οδηγώντας την ΑΕΚ στον απόλυτο θρίαμβο με 4-0, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο αντίδραση και να ανακτούν αυτοπεποίθηση περνώντας στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ