ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0: Εξωπραγματικός Γιόβιτς, ιστορική «τεσσάρα»

Μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο, ο... εξωπραγματικός εκτελεστής Γιόβιτς έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια!
Ο Σέρβος φορ με τέσσερα γκολ έκανε θραύση απέναντι στην πράσινη άμυνα, οδηγώντας την ΑΕΚ στον απόλυτο θρίαμβο με 4-0, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο αντίδραση και να ανακτούν αυτοπεποίθηση περνώντας στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ.
