ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 63 - 101: Το τριφύλλι ισοπέδωσε την Ένωση με άνετη κατοστάρα

Ένας καταιγιστικός Παναθηναϊκός διέλυσε την ΑΕΚ στη Sunel Arena με σκορ 101- 63 μετατρέποντας το υποτιθέμενο ντέρμπι σε υγιεινό περίπατο και ξεσπώντας στην Ένωση για τις δύο τελευταίες ήττες του στην Ευρωλίγκα από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο.

Για το «τριφύλλι» ξεχώρισαν οι Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους (5/5 τρίποντα) και Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101