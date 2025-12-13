Μενού

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 63 - 101: Το τριφύλλι ισοπέδωσε την Ένωση με άνετη κατοστάρα

Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την ΑΕΚ επικρατώντας με σκορ 101- 63 στη Sunel Arena, μη αφήνοντας το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό του.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ένας καταιγιστικός Παναθηναϊκός διέλυσε την ΑΕΚ στη Sunel Arena με σκορ 101- 63 μετατρέποντας το υποτιθέμενο ντέρμπι σε υγιεινό περίπατο και ξεσπώντας στην Ένωση για τις δύο τελευταίες ήττες του στην Ευρωλίγκα από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο.

Για το «τριφύλλι» ξεχώρισαν οι Ρογκαβόπουλος με 19 πόντους (5/5 τρίποντα) και Γιούρτσεβεν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης ο Σίλβα με 19πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101

 

