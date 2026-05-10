ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE από την Allwyn Arena για τα πλέι οφ

Την ευκαιρία να «αγκαλιάσει» τον τίτλο του πρωταθλητή έχει απόψε η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2.

Η τέταρτη φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων, με την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το πρώτο τους παιχνίδι για τα Playoffs να ολοκληρώνεται με ισοπαλία 0-0. Ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν επικράτησε στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια τους, με την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη στην έδρα της στην κανονική περίοδο και τους Πράσινους να επικρατούν στο εντός έδρας παιχνίδι τους για την 19η αγωνιστική και στα δύο των Playoffs.

Στα 12 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί για τα Playoffs με γηπεδούχο την ΑΕΚ υπάρχουν τέσσερις νίκες για τους Κιτρινόμαυρους, πέντε ισοπαλίες και τρεις νίκες του Παναθηναϊκού. Στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για τα Playoffs νικητής είναι η ισοπαλία (6 νίκες ΑΕΚ – 10 ισοπαλίες – 9 νίκες Παναθηναϊκός). Η ΑΕΚ είχε οκτώ διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς ήττα στην έδρα της από τους Πράσινους μέχρι την περσινή αναμέτρηση τους για τα Playoffs.

Η βαθμολογία των πλέι οφ

1. ΑΕΚ 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51