ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE το ντέρμπι στο μπάσκετ από τη Sunel Arena

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live στις 20:30 στο μεγαλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL από τη Sunel Arena.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση στη Sunel Arena κάνει τζάμπολ στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live streaming

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός LIVE

Μετά το αρχικό 4/4, η «Ένωση» κέρδισε μόνο ένα από τα τέσσερα παιχνίδια που ακολούθησαν –εκείνο στο Μαρούσι- και προέρχεται από την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό (100-93). Έτσι βρίσκεται στο 5-3 και μοιράζεται την 4η θέση της βαθμολογίας με το Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός μετράει έξι διαδοχικές νίκες μετά τις 12 Οκτωβρίου όταν έχασε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Προέρχεται από την επικράτηση επί του Πανιωνίου, σε ματς που επί της ουσίας επισκιάστηκε από το ιστορικό ρεκόρ των 12 εύστοχων σουτ τριών πόντων του Νίκου Ρογκαβόπουλου. 

 

