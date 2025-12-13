ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό απόψε (13/12) στη Sunel Arena στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Η Ένωση προέρχεται από τη νίκη επί της Λέβιτσε που της έδωσε την πρόκριση ως πρώτη στη φάση των «16» του Basketball Champions League.
Από την άλλη, το «τριφύλλι» έχει να διαχειριστεί την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι αλλά και την κούραση των παικτών ενόψει διαβολοβδομάδας στην Euroleague κόντρα σε Φενέρ (εκτός) και Χάποελ (εντός).
