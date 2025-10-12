ΑΕΚ - Πανιώνιος μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Πανιώνιος στις 13:00 αρχίζει το πρόγραμμα της Κυριακής, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση στη SUNEL Arena θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η «Ένωση» πέρασε από τη Ρόδο στην πρεμιέρα του φετινού Πρωταθλήματος και εφόσον καταφέρει να ζευγαρώσει τις νίκες της, θα κάνει το 2/2 για 12η φορά στις 31 σεζόν της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Για τον Πανιώνιο η προσπάθεια στη Stoiximan GBL άρχισε με την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι και έτσι μόνο με νίκη στο αυριανό παιχνίδι θα αποφύγει το 0-2, ρεκόρ με το οποίο μπήκε στο Πρωτάθλημα στις επτά από τις 26 παρουσίες του στην κατηγορία.