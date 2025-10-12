Μενού

ΑΕΚ - Πανιώνιος μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΑΕΚ - Πανιώνιος στις 13:00 για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ μπάσκετ
Ο Κουζμίνσκας σε φιλικό ματς της ΑΕΚ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Πανιώνιος στις 13:00 αρχίζει το πρόγραμμα της Κυριακής, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση στη SUNEL Arena θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η «Ένωση» πέρασε από τη Ρόδο στην πρεμιέρα του φετινού Πρωταθλήματος και εφόσον καταφέρει να ζευγαρώσει τις νίκες της, θα κάνει το 2/2 για 12η φορά στις 31 σεζόν της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Για τον Πανιώνιο η προσπάθεια στη Stoiximan GBL άρχισε με την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι και έτσι μόνο με νίκη στο αυριανό παιχνίδι θα αποφύγει το 0-2, ρεκόρ με το οποίο μπήκε στο Πρωτάθλημα στις επτά από τις 26 παρουσίες του στην κατηγορία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ