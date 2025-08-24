ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Στροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ καθώς το βράδυ της Κυριακής (24/8) υποδέχεται στην OPAP Arena τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα της Super League. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Πανσερραϊκός θα κάνει σέντρα στις 20:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports1.

Η Ένωση προέρχεται από το θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ και θέλει να μπει με το... δεξί και στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός ταξίδεψε με απουσίες για την Αθήνα, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να έχει 23 ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και συγκεκριμένα τους: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν.