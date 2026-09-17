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AEK - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΑΕΚ εναντίον Πανσερραϊκού σήμερα (17/09) για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ | Eurokinissi/ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ
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Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα (02/09) τον Πανσερραϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Η Ένωση, μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη, θέλει τη νίκη κόντρα στα «λιοντάρια» ώστε να ανέβει ψυχολογικά ενόψει του επόμενου αγώνα της στη Super League κόντρα στον Βόλο.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
  • 2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
  • 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  • 5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
  • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
  • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
  • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
  • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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