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Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα - «Με έβγαλαν ότι πήγα στην κλινική στο Κολωνάκι»

Η Ανθή Βούλγαρη διέψευσε χθεσινά δημοσιεύματα που συνέδεσαν δήλωση της για κλινική στα νότια προάστια με το ιατρείο στο Κολώνακι.

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Ανθή Βούλγαρη - Κοινωνία, Ώρα Mega | Glomex
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Με αυστηρό ύφος η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», διαψεύδοντας κάποια χθεσινά δημοσιεύματα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνομιλία που είχε χθες με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε πως είχε επισκεφθεί μια κλινική στα νότια προάστια, ωστόσο, κάποια δημοσιεύματα συνέδεσααν τη δήλωσή της με την κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του.

«Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα λάθος, γιατί μέσα στο ρεπορτάζ το γράφετε όλοι.

Χθες είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και λέγαμε για μια κλινική στα νότια προάστια που είχε εγκαινιάσει και του είπα ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική και μου πρότειναν να κάνω μια θεραπεία… Και με έβγαλαν ότι πήγα στην άλλη κλινική, στον τίτλο!

Παιδιά, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και στον τίτλο να βάζετε αυτά που λέμε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε όλοι, εντάξει; Βλέπω πολλά μηνύματα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

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