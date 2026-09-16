Η Χριστίνα Παππά μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αποκάλυψε πως πριν από πολλά χρόνια είχε πάει και εκείνη στο ίδιο ιατρείο και μάλιστα, ότι σε μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει κινδύνεψε η ζωή της.

«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη, του Γιώργου, τόσο μα τόσο άδικα.

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Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

«Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το ιατρείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε.

Πριν από 15 χρόνια - μπορεί και παραπάνω - ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο κάθε μέρα με το μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο», εξήγησε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

«Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα μπορούσε μόνο στην κλινική και ευτυχώς που πήγα εκεί γιατί θα με αποτελείωναν. Την ώρα που ήταν να φύγω, τους έμεινα, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα "σβήνω" και με επανέφεραν με απινιδωτή.

Είναι αυτό που λένε ότι όταν φεύγεις, βλέπεις εικόνες, χρώματα, ήχους, μια βοή, απίστευτες εικόνες», περιέγραψε η ίδια.

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πολλά πράγματα, πόσο πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί.

Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς που πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε γιατί έπαθα κάποιο αλλεργικό σοκ και έπαθα αυτό που έπαθα. Και βεβαίως, τη Δευτέρα έμεινα μέσα και νοσηλεύτηκα», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.