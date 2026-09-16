Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, αποκάλυψε ότι «οι διασώστες είδαν τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι».

Μιλώντας στην εκπομπή του Live You στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, απάντησε με φόντο τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι δεν υπήρχε φορείο στο ασθενοφόρο για τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο ενώ μίλησε για το τι αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στην κλινική.

«Καταρχάς να πούμε ότι οι διασώστες τήρησαν το πρωτόκολλο που προβλέπεται. Με το που ενημερώθηκαν από το κέντρο ότι υπάρχει άτομο σε ανακοπή έφτασαν στα τρία με τέσσερα λεπτά, ανέβασαν όλο τον εξοπλισμό, απινιδωτή, λαρυγγική μάσκα, οξυγόνο. Ανέβηκαν επάνω. Εμείς δεν μεταφέρουμε τον ασθενή όταν έιναι σε ανακοπή, απευθείας. Εμείς τηρούμε το πρωτόκολλο. Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης - δηλαδή στο σημείο που αν μπορούσε να επανέλθει ο ασθενής θα τον είχαμε σώσει.

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Δηλαδή κάτι που δεν έκαναν οι γιατροί. Να το πούμε καθαρά για να τελειώνουμε, γιατί ακούγονται διάφορα για τους διασώστες που είναι επαγγελματίες και έκαναν ό,τι καλύτερο. Που αν το είχαν κάνει οι γιατροί αυτό που έκαναν οι διασώστες, θα μπορούσε να είχε επανέλθει ο τραγουδιστής.

Δηλαδή τον βρήκαν σε μια ημικαθιστή θέση - που πρέπει να τον βάλουν οριζόντια και να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ όταν έπαθε ανακοπή 0 αι βρήκαν έναν γιατρό ο οποίος έκανε με το ένα χέρι ΚΑΡΠΑ. Άρα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που ακούγεται τώρα, τις τελευταίες ώρες ότι οι διασώστες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και αφού είδαμε ότι δεν επανήλθε από την ανακοπή του ο τραγουδιστής ξεκινήσαμε το δεύτερο στάδιο όπου τον μεταφέραμε απευθείας με οξυγόνο», ενώ συμπλήρωσε ότι ήταν χωρίς σφυγό.

Τέλος, αναφορικά με το πώς κάνουμε ΚΑΡΠΑ, και το ότι είναι αυτονόητο ότι αυτό γίνεται με τα δύο χέρια, σημείωσε: «Εμείς δείχνουμε στις ομάδες πληθυσμού πώς να κάνουμε ΚΑΡΠΑ. Πόσο μάλλον ένας γιατρός. Πόσο μάλλον δύο γιατροί μαζί», συμπλήρωσε περιγράφοντας τις συνθήκες την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.