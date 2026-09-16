«Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk

Η απόφαση του ΑΝΤ1 να απομακρύνει το «Rouk Zouk» από το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού προφανώς και έχει προκαλέσει τριγμούς στη σχέση του καναλιού με την παρουσίαστρια Ζέτα Μακρυπούλια. Κάτι το οποίο βέβαια είχε διαφανεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν και είναι απόλυτα λογικό εάν αναλογιστεί κανείς τα πολλά χρόνια που προβαλλόταν το παιχνίδι άρα και η κόπωση που είχε επέλθει στους πίνακες τηλεθέασης.

Παρ’ όλα αυτά δεναποκλείεται το ενδεχόμενο το τηλεπαιχνίδι να μετακομίσει στο μεσημεριανό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο στοκ επεισοδίων που είχε μαγνητοσκοπηθεί από την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Από ‘κει και πέρα τα πρότζεκτ που είναι υπό συζήτηση για τη λαμπερή παρουσιάστρια είναι τα εξής: Το πρώτο είναι το «Moments».

Υπάρχουν υπολοιπόμενα επεισόδια 7 τον αριθμό που ήταν η αρχική συμφωνία με την εταιρία παραγωγής. Στην παρουσιάστρια φέρεται να έχει γίνει πρόταση επίσης για μια μεγάλη γκεστ συμμετοχή στο «Ντέρτι» για την οποία όμως η Ζέτα δεν έχει δώσει ακόμη οριστική απάντηση.

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Και τέλος υπάρχει το «Dancing with the stars» με τη Ζέτα Μακρυπούλια να είναι το φαβορί για την παρουσίαση του νέου κύκλου. Ωστόσο και αυτή η απόφαση θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.