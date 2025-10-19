ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Party κορυφής για τους Θεσσαλονικείς στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο ΠΑΟΚ άλωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την OPAP Arena και πάτησε κορυφή!

Οι ασπρόμαυροι «χτυπώντας» σε καίρια χρονικά σημεία, στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Μπάμπα (45') και στις αρχές του δευτέρου με τον Κωνσταντέλια (49') έπειτα από ολέθριο λάθος του Μουκουντί πέρασαν με το διπλό (0-2) από τη Νέα Φιλαδέλφεια και... εκθρόνισαν την ΑΕΚ από την πρώτη θέση.

Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Ένωση λόγω αποβολής του Μουκουντί στο 86'.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr