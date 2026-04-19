ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι... τίτλου για την Ένωση

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0: Το αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα στο 36ο λεπτό, το πλασέ του Αμπουμπακαρί Καϊτά στο 73' και το σουτ του Ορμπελίν Πινέδα στο 80' έδωσαν τη μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ, στη Ν. Φιλαδέλφεια, και την έφεραν ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Είχε δοκάρι ο ΠΑΟΚ με τον Μαντί Καμαρά στο 87'.
Η ΑΕΚ μετά τη νίκη της στο «Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού νίκησε και τον ΠΑΟΚ και αύξησε τη μεταξύ τους διαφορά στους 8 βαθμούς. Πλέον στην Ένωση περιμένουν και το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο ώστε να ξέρουν αν θα μειώσει τη διαφορά ο Ολυμπιακός ή θα παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.
- Το ποινικό παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων: Ακόμη τρία άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση
- Λαζαρίδης: Μετά την παραίτηση έκανε retweet ανάρτηση για «φοβική κυβέρνηση» και για τα «σοκολατάκια της Ντόρας»
- 5 γυναίκες που δεν θα βρεις στα σχολικά βιβλία, ενώ θα έπρεπε
- Η λάθος απάντηση στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που ξεσήκωσε τα social media
