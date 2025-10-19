Μενού

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE: Το ντέρμπι κορυφής για την 7η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE στις 21:00 για την 7η αγωνιστική της Super League.

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το μας ΑΕΚ-ΠΑΟΚ | EUROKINISSI
Ντέρμπι «δικεφάλων» και κορυφής στη Ν. Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση στην OPAP Arena θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.  ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE από το Gazzetta

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ LIVE

Η ΑΕΚ μετά από τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα, απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει μόνη πρώτη. Πέντε νίκες και 1 ισοπαλία ο απολογισμός για την αήττητη ΑΕΚ. Αήττητος όμως και ο ΠΑΟΚ που μετά 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έχει 14 βαθμούς.

 

