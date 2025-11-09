Μενού

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ σήμερα στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στο μπάσκετ.

μπάσκετ αεκ-παοκ
Κουζμίνσκας και Περσίδης στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, SUNEL ARENA, διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Εκεί η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00 με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-1. Το ματς ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η ΑΕΚ προέρχεται από την πρώτη ήττα της στη φετινή Stoiximan GBL. Μετά από το αρχικό 4/4 ηττήθηκε στο Περιστέρι και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 5/5 για 7η φορά στην ιστορία της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Η «Ένωση» μετά το φετινό 2/2, έφτασε τις έξι συνεχόμενες, εντός έδρας νίκες κανονικής περιόδου, αφού η τελευταία ήττα της ήταν εκείνη της 12ης Ιανουαρίου όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό με 80-103.

Ο ΠΑΟΚ μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «έτρεξε» το ίδιο σερί στην περσινή περίοδο με τέσσερις διαδοχικές νίκες από τις 9 ως τις 29 Δεκεμβρίου κόντρα σε Προμηθέα εντός, Κολοσσό εντός, Καρδίτσα εκτός και Περιστέρι εντός έδρας. Το 4-1 συνιστά το καλύτερο ρεκόρ εκκίνησης των τελευταίων εννιά σεζόν για τους «ασπρόμαυρους» αφού τον ίδιο απολογισμό είχαν και στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της σεζόν 2016-17.

 

 

