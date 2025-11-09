Στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, SUNEL ARENA, διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Εκεί η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00 με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-1. Το ματς ΑΕΚ - ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Διαβάστε ακόμη: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν παίξει το χειρότερο παιχνίδι στην Α1 - «Και οι τυφλοί είδαν» είχε πει ο Ιωαννίδης
Η ΑΕΚ προέρχεται από την πρώτη ήττα της στη φετινή Stoiximan GBL. Μετά από το αρχικό 4/4 ηττήθηκε στο Περιστέρι και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 5/5 για 7η φορά στην ιστορία της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Η «Ένωση» μετά το φετινό 2/2, έφτασε τις έξι συνεχόμενες, εντός έδρας νίκες κανονικής περιόδου, αφού η τελευταία ήττα της ήταν εκείνη της 12ης Ιανουαρίου όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό με 80-103.
Ο ΠΑΟΚ μετράει τέσσερις διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «έτρεξε» το ίδιο σερί στην περσινή περίοδο με τέσσερις διαδοχικές νίκες από τις 9 ως τις 29 Δεκεμβρίου κόντρα σε Προμηθέα εντός, Κολοσσό εντός, Καρδίτσα εκτός και Περιστέρι εντός έδρας. Το 4-1 συνιστά το καλύτερο ρεκόρ εκκίνησης των τελευταίων εννιά σεζόν για τους «ασπρόμαυρους» αφού τον ίδιο απολογισμό είχαν και στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της σεζόν 2016-17.
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
- Από τον Μαραθώνα στο έπος του 1821: 5 κομβικές στιγμές της ελληνικής Ιστορίας που διαμόρφωσαν τον δυτικό κόσμο
- Ο ήρωας πιλότος του Ωρωπού Νικόλαος Παρούσης: Δεν εκτινάχθηκε για να μην πέσει το Mirage 2000 πάνω στο σχολείο
- Τη νύχτα που η Ελλάδα πανηγύριζε το Euro σκότωναν τη 15χρονη Φιλιώ στην Κοζάνη: Ο δολοφόνος της είναι εκεί έξω
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.