ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι «δικεφάλων» σήμερα στην ALLWYN ARENA με την ΑΕΚ να θέλει τη νίκη που θα την αποσπάει ακόμη περισσότερο από τους διώκτες της στη μάχη του τίτλου και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ αρχίζει στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Στις 30 Οκτωβρίου 2023 ήταν η τελευταία εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατεί στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα των Κιτρινόμαυρων με 2-0 για την κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος και με 3-2 για τα Playoffs της προηγούμενης σεζόν.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 12 φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο την ΑΕΚ και απολογισμός είναι πέντε νίκες των Κιτρινόμαυρων, τρεις νίκες του ΠΑΟΚ και τέσσερις ισοπαλίες. Στα δέκα τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις, με γηπεδούχο την ΑΕΚ, υπάρχουν πέντε νίκες των Κιτρινόμαυρων, τρεις νίκες του ΠΑΟΚ και δύο ισοπαλίες.

Ο ΠΑΟΚ στα τέσσερα τελευταία εντός και εκτός έδρας με την ΑΕΚ έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία, το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων στην τελευταία τους χρονικά συνάντηση που έγινε στην Τούμπα στις 15 Φεβρουαρίου 2026 για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος.