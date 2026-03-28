ΑΕΚ - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με τη συνάντηση της ΑΕΚ με το Περιστέρι στη Sunel Arena συνεχίζεται σήμερα 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Περιστέρι θα κάνει τζάμπολ στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΚ, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στις νίκες με την εντός έδρας επικράτηση της επί του Ηρακλή. Ήταν η 10η νίκη στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Stoiximan GBL και μέσα σε αυτό το επιμέρους σκορ, μέτρησε έξι διαδοχικές νίκες στη Sunel Arena.

Το Περιστέρι πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από σερί πέντε νικών και ένα 6/7 στη Stoiximan GBL. Στο ματς με τον ΠΑΟΚ κορυφαίος του ήταν ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν που με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ έφτασε τα τέσσερα double-double και «έπιασε» τον Κένταλ Κόλεμαν του Προμηθέα Πάτρας στη 2η θέση της σχετικής λίστας πίσω μόνο από τον Μπεν Μουρ του ΠΑΟΚ που έχει πέντε.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 16:00

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-5

4. ΠΑΟΚ 12-7

5. Άρης 11-7

6. Περιστέρι 11-9

7. Ηρακλής 8-12

8. Μύκονος 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-13

10. Προμηθέας 7-13

11. Πανιώνιος 5-15

12. Καρδίτσα 5-15

-----------------------

13. Μαρούσι 4-17