Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Την απόφαση για το αίτημα αποφυλάκισης, έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην οργάνωση 17Ν.

Ο Γιωτόπουλος ή «Λάμπρος» στην οργάνωση είχε αιτηθεί πέντε φορές την έξοδό του από τη φυλακή.

Η πέμπτη, που κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, έπειτα από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική για την αποφυλάκιση του εισαγγελική πρόταση, ανοίγοντας την πόρτα στον πολυισοβίτη, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιωτόπουλο απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του.

Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς, αρνούμενος σε κάθε φάση της έρευνας οποιαδήποτε σχέση με την οργάνωση και όσα του καταλόγισαν οι διωκτικές αρχές.

Το 2004 είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και έπειτα από νοσηλεία είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού για όλα τα έγκλειστα μέλη της οργάνωσης.

Για τη δράση της 17 Νοέμβρη παραμένουν κρατούμενοι οι Δημήτρης Κουφοντίνας και Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.