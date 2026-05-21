Υπάρχουν 4 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε φανέλα Μπαρτσελόνα για την ομάδα του

Σε ένα ποστ στο Facebook, ο λογαριασμός του Αλέξη Τσίπρα έφτιαξε ένα λογότυπο μίας φανέλας με τον αριθμό 26, προκειμένου να επικοινωνηθεί η ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα του: Η 26η του Μάη.

Η φανέλα, σε μπλε και μωβ, θύμιζε πολύ εκείνη της Μπαρτσελόνα. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να συμβεί αυτό. Ας αναλύσουμε τέσσερις από αυτούς.

Το ποστ του Αλέξη Τσίπρα/Facebook

Η Μπαρτσελόνα ως το απόλυτο σύμβολο καλής ομάδας

Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια και το μεγαλύτερο brand του πλανήτη, είναι προφανές ότι για τους millennials και για μεγάλο μέρος τη gen X, η Μπαρτσελόνα αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο της «καλής ομάδας».

Αν δηλαδή γκρινιάζεις για τον προπονητή σου ότι έπαιξε πολύ αμυντικά κόντρα σε μια ομάδα που δεν είναι τρομακτικά ισχυρή, θα πεις «λες και παίζαμε με την Μπαρτσελόνα». Το ίδιο συμβαίνει προφανώς και όταν πας 5Χ5 και η ομάδα σου βάλει κάποιο εντυπωσιακό γκολ, ξέρω΄γω. Έχω προλάβει να λέμε Σελεσάο.

Προφανώς ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι προλάβαμε μία από τις καλύτερες ομάδες του πλανήτη, σε ηλικία που τα πάντα στο ποδόσφαιρο έμοιαζαν πιο μαγικά. Η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα στην οποία έπαιζε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είναι κάτι με το οποίο θες να συνδεθείς αν μιλάς για καλή ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Alejandro Garcia

... και ως αντισυστημικό σύμβολο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δεις την Μπαρτσελόνα. Ένας βασικός εξ αυτών είναι φυσικά ότι αποτελεί ένα μάλλον αντισυστημικό σύμβολο. Η σύνδεση με την Καταλονία και το εκεί αίτημα για ανεξαρτησία είναι ταυτοτικό για το τι σημαίνει η Μπαρτσελόνα.

Για αυτούς τους λόγους, η Μπαρτσελόνα ταιριάζει πιο πολύ με ένα κόμμα προερχόμενο από τα αριστερά. Ειδικά από τη στιγμή που λειτουργεί ως το αντίπαλον δέος της Ρεάλ Μαδρίτης, της πλέον θεσμικής και συστημικής ομάδας του πλανήτη.

Αλλά όχι και τόσο πολύ αντισυστημικό

Μέρος του rebranding του Αλέξη Τσίπρα είναι μία άλλη, νέα εκδοχή κυβερνώσας αριστεράς. Η Μπαρτσελόνα έχει έναν αέρα αντισυστημικό μεν, στην πράξη όμως είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμπορικά brand του πλανήτη. Δεν είναι, ας πούμε, η Rayo Vallecano.

Yπάρχει και ο πρακτικός λόγος

Καμία από τις Βig-Four του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει το μωβ στα χρώματα της ομάδας. Αυτό το αντισυστημικό προφίλ, σε συνδυασμό με το τεράστιο όνομα και την τεράστια φανέλα, θα μπορούσε να το έχει και η Liverpool.

Η κόκκινη φανέλα όμως δεν μπορεί να ταυτιστεί με εκείνη, μιας και υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες που φορούν κόκκινα. Μία εξ αυτών είναι φυσικά και ο Ολυμπιακός και αυτό δεν θα καθόταν πολύ καλά στους υποστηρικτές των άλλων ομάδων.