Κατερίνα Μουτσάτσου: Η ηθοποιός που βρίσκεται στο πλευρό της Καρυστιανού και το viral βίντεό της

Στα αποκαλυπτήρια του νεοσύστατου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, μια γνώριμη παρουσία έκλεψε τις εντυπώσεις, λύνοντας το «μυστήριο» της εκδήλωσης. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσε το «παρών», προλογίζοντας τον νέο πολιτικό φορέα δίπλα στον Αυγερινό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, προβλήθηκε ένα βίντεο με ευχές από Έλληνες του εξωτερικού προς την Μαρία Καρυστιανού και την προσπάθειά της.

Βρισκόμενη στη σκηνή, η Κατερίνα Μουτσάτσου πλαισιώθηκε μουσικά από μια γνώριμη μελωδία, καθώς ακούστηκε ζωντανά η μεγάλη της επιτυχία του 2003, το τραγούδι «Μια φορά», το οποίο είχε ερμηνεύσει με τον Δημήτρη Κοργιαλά.



Παρότι η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε προετοιμάσει κάποιον επίσημο λόγο, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση: «Προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα». Στην ομιλία της, απηύθυνε θερμό χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες και τους Ελληνορθόδοξους της διασποράς, κάνοντας ονομαστική αναφορά σε κοινότητες από την Ουκρανία μέχρι τη Συρία.



Η Αναδρομή στο 2012 και το Viral "I am Hellene"

Η δήλωσή της περί «12ετούς προετοιμασίας» δεν ήταν τυχαία. Παρέπεμπε ευθέως στο 2012, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα λόγω της κρίσης. Τότε, η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση με ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο "I am Hellene", μέσω του οποίου σχολίαζε την κατάσταση στη χώρα.

Αυτή η «κραυγή ελληνικότητας» έγινε αμέσως viral, καθώς η ηθοποιός φαινόταν να καταλαμβάνεται από μια ιερή οργή, έναν παροξυσμό αγανάκτησης για την άπονη μοίρα που χτυπούσε την πατρίδα της. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια στο παρελθόν:

«Το βίντεο μπορεί να ήταν άτεχνο, να είχε λάθη, αλλά ήταν απολύτως ειλικρινές. Έλεγα απλώς αυτό που ένιωθα, ότι είμαι Ελληνίδα και περήφανη γι’ αυτό. Εξακολουθώ να φωνάζω “I am Hellene”, αν και σήμερα θα έφτιαχνα τελείως διαφορετικά το συγκεκριμένο βίντεο».

Η ίδια είχε αναφερθεί και στο σοκ που υπέστη από τις έντονες επικρίσεις που δέχτηκε τότε, επισημαίνοντας: «Μου επιτέθηκαν όλοι, δεξιοί και αριστεροί. Επειδή τα τελευταία χρόνια ζω στην Αμερική, είχα ξεχάσει ότι το να χρησιμοποιείς την ελληνική σημαία και τον εθνικό ύμνο είναι ταμπού στην Ελλάδα. Η πρόθεσή μου, ωστόσο, ήταν να τιμήσω και όχι να προσβάλω τα εθνικά μας σύμβολα».

Ποια είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου

Γεννημένη στο Μοντερέι στις 21 Σεπτεμβρίου 1972, η Κατερίνα Μουτσάτσου (Katherine Moutsatsos) έχει διαγράψει μια πορεία στον χώρο της υποκριτικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει σε γνωστές παραγωγές, όπως:

Η Λίζα και όλοι οι άλλοι (2003)

The Hangover (2009)

Η επιστροφή της σήμερα στο προσκήνιο, μέσα από μια πολιτική εκδήλωση, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια παρουσία της.