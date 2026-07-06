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ΑΕΚ - Πινιατάρο: Ποιος είναι ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος που έγινε... συμπαίκτης του Αγγελόπουλου στην Ένωση

Ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος Αντρέα Πινιατάρο μπήκε στο μετοχικό σχήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ και αποτελεί εκ των πιο πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο.

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Αντρέα Πινιατάρο
Αντρέα Πινιατάρο | Shutterstock
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Το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει και θα περάσει σε νέα εποχή. Το νέο τοπίο έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται και φυσικά η ΑΕΚ θέλει να είναι ισχυρή και μέσα στις εξελίξεις.

Το NBA Europe ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 2027-28, με την Ένωση να δείχνει πως δεν θέλει απλώς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά να αποτελέσει μέρος τους.

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